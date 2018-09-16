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- 2-ой тайм
- Камара90'
- РуидиасДелем90'
- МескидаУртадо82'
- ЛердамБруин78'
- ГазальМaтч70'
- ШиппРодригес69'
- Лердам59'
- ЛевисШи53'
- Тейберт48'
- 1-ый тайм
- Камара45'
- Руидиас42'
- Алонсо41'
- Руидиас21'
Перед матчем
Онлайн
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Сиэтл Саундерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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