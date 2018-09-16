Ванкувер Уайткэпс
Завершено
0
1
-
2
0
5:00
16.09.18
Би-Си Плэйс
Сиэтл Саундерс
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ванкувер Уайткэпс
  • Сиэтл Саундерс
  • Камара
    90'
  • РуидиасДелем
    90'
  • МескидаУртадо
    82'
  • ЛердамБруин
    78'
  • ГазальМaтч
    70'
  • ШиппРодригес
    69'
  • Лердам
    59'
  • ЛевисШи
    53'
  • Тейберт
    48'
  • 1-ый тайм
  • Ванкувер Уайткэпс
  • Сиэтл Саундерс
  • Камара
    45'
  • Руидиас
    42'
  • Алонсо
    41'
  • Руидиас
    21'
Перед матчем

Онлайн
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Сиэтл Саундерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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