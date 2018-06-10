Сан-Хосе Эфквейкс
    -
    5:30
    10.06.18
    Авайя Стэдиум
    ФК Лос-Анджелес
      MLS • Регулярный
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      Сан-Хосе Эфквейкс - ФК Лос-Анджелес
      MLS - 10 июня 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – ФК Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 10 июня 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майкл Стар или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе Эфквейкс и ФК Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сан-Хосе Эфквейкс и ФК Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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