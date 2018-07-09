Нью-Йорк Сити
    -
    2:00
    09.07.18
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    Нью-Йорк Ред Буллз
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      Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS - 9 июля 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! 9 июля 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Domènec Torrent или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Сити и Нью-Йорк Ред Буллз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Йорк Сити и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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