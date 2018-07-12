Чикаго Файр
Завершено
0
3
-
4
0
3:30
12.07.18
Тойота Парк
Филадельфия Юнион
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Чикаго Файр
  • Филадельфия Юнион
  • Аккам
    90'
  • Аккам
    90'
  • Швайнштайгер
    90'
  • МаккартиТчани
    86'
  • Капельхофф
    83'
  • БёркСапонг
    78'
  • БроникоГордон
    76'
  • Бёрк
    73'
  • Катай
    69'
  • ДочкалКривалл
    66'
  • 1-ый тайм
  • Чикаго Файр
  • Филадельфия Юнион
  • Бёрк
    45'
  • Николич (P)
    39'
  • Медуньянин
    31'
  • ИлсиньоАккам
    17'
  • ЭллисКолльер
    13'
  • Бёрк
    8'
  • Корралес
    5'
Перед матчем

Онлайн
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
MLS - 12 июля 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Велько Паунович или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго Файр и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чикаго Файр и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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