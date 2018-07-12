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- 2-ой тайм
- Аккам90'
- Аккам90'
- Швайнштайгер90'
- МаккартиТчани86'
- Капельхофф83'
- БёркСапонг78'
- БроникоГордон76'
- Бёрк73'
- Катай69'
- ДочкалКривалл66'
- 1-ый тайм
- Бёрк45'
- Николич (P)39'
- Медуньянин31'
- ИлсиньоАккам17'
- ЭллисКолльер13'
- Бёрк8'
- Корралес5'
Перед матчем
Онлайн
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
MLS - 12 июля 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Велько Паунович или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго Файр и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чикаго Файр и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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