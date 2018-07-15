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Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю

MLS - 15 июля 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю на Eurosport.ru! 15 июля 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Domènec Torrent или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Сити и Коламбус Крю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Йорк Сити и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

