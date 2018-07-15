Ди Си Юнайтед
    -
    3:00
    15.07.18
    Audi Field
    Ванкувер Уайткэпс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ди Си Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс
      MLS - 15 июля 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! 15 июля 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бен Олсен или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ди Си Юнайтед и Ванкувер Уайткэпс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ди Си Юнайтед и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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