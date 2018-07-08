Ванкувер Уайткэпс
    -
    5:30
    08.07.18
    Би-Си Плэйс
    Чикаго Файр
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр
      MLS - 8 июля 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Чикаго Файр на Eurosport.ru! 8 июля 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Велько Паунович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Чикаго Файр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Чикаго Файр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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