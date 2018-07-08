ФК Лос-Анджелес
    -
    6:00
    08.07.18
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    Орландо Сити
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      ФК Лос-Анджелес - Орландо Сити
      MLS - 8 июля 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем ФК Лос-Анджелес – Орландо Сити на Eurosport.ru! 8 июля 2018 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Боб Брэдли или Бобби Мёрфи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Лос-Анджелес и Орландо Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ФК Лос-Анджелес и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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