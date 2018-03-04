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Филадельфия Юнион - Нью-Ингланд Революшн
MLS - 4 марта 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Брэд Фридел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Нью-Ингланд Революшн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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