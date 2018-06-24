Онлайн

Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эфквейкс

MLS - 24 июня 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Реал Солт-Лейк – Сан-Хосе Эфквейкс на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Майк Петке или Майкл Стар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Солт-Лейк и Сан-Хосе Эфквейкс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Солт-Лейк и Сан-Хосе Эфквейкс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

