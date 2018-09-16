Сан-Хосе Эфквейкс
Завершено
0
1
-
5
0
5:30
16.09.18
Авайя Стэдиум
Спортинг Канзас-Сити
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Сан-Хосе Эфквейкс
  • Спортинг Канзас-Сити
  • Луис Фелипе
    89'
  • Фернандес
    86'
  • ГутьерресБусио
    83'
  • Хюсен
    80'
  • ЭрикссонОдуро
    79'
  • ГодойЮэилл
    73'
  • КазаишвилиХюсен
    73'
  • НеметРубио
    70'
  • Немет
    67'
  • КруазеРасселл
    65'
  • Эрикссон
    57'
  • Годой
    50'
  • 1-ый тайм
  • Сан-Хосе Эфквейкс
  • Спортинг Канзас-Сити
  • Опара
    42'
  • Фернандес
    23'
  • Гутьеррес
    18'
Перед матчем

Онлайн
Сан-Хосе Эфквейкс - Спортинг Канзас-Сити
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Спортинг Канзас-Сити на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Майкл Стар или Питер Вермес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе Эфквейкс и Спортинг Канзас-Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сан-Хосе Эфквейкс и Спортинг Канзас-Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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