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- 2-ой тайм
- Луис Фелипе89'
- Фернандес86'
- ГутьерресБусио83'
- Хюсен80'
- ЭрикссонОдуро79'
- ГодойЮэилл73'
- КазаишвилиХюсен73'
- НеметРубио70'
- Немет67'
- КруазеРасселл65'
- Эрикссон57'
- Годой50'
- 1-ый тайм
- Опара42'
- Фернандес23'
- Гутьеррес18'
Перед матчем
Онлайн
Сан-Хосе Эфквейкс - Спортинг Канзас-Сити
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Спортинг Канзас-Сити на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Майкл Стар или Питер Вермес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе Эфквейкс и Спортинг Канзас-Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сан-Хосе Эфквейкс и Спортинг Канзас-Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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