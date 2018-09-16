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- 2-ой тайм
- Бай82'
- ФагундесЭнгкинг81'
- Caicedo77'
- НгуенРамирес75'
- УреньяБлессинг69'
- Банбери67'
- КолдуэллАгудело57'
- РайтБанбери57'
- Уренья52'
- 1-ый тайм
- Бейташур41'
- Колдуэлл37'
Перед матчем
Онлайн
ФК Лос-Анджелес - Нью-Ингланд Революшн
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем ФК Лос-Анджелес – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Боб Брэдли или Брэд Фридел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Лос-Анджелес и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ФК Лос-Анджелес и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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