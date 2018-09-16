ФК Лос-Анджелес
Завершено
0
1
-
1
0
5:30
16.09.18
Банк оф Калифорния Стэдиум
Нью-Ингланд Революшн
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Нью-Ингланд Революшн
  • Бай
    82'
  • ФагундесЭнгкинг
    81'
  • Caicedo
    77'
  • НгуенРамирес
    75'
  • УреньяБлессинг
    69'
  • Банбери
    67'
  • КолдуэллАгудело
    57'
  • РайтБанбери
    57'
  • Уренья
    52'
  • 1-ый тайм
  • Нью-Ингланд Революшн
  • Бейташур
    41'
  • Колдуэлл
    37'
Перед матчем

Онлайн
ФК Лос-Анджелес - Нью-Ингланд Революшн
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем ФК Лос-Анджелес – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Боб Брэдли или Брэд Фридел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Лос-Анджелес и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ФК Лос-Анджелес и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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