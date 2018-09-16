Поделиться
- 2-ой тайм
- ТайдерКролицки87'
- ПьяттиДжексон-Хэмел80'
- БёркАккам80'
- Сильва76'
- ДочкалДжонс72'
- АмарикваРайтала71'
- СапонгХерберс64'
- Амариква63'
- Бёрк56'
- 1-ый тайм
- Эллиотт42'
- Тайдер39'
- Сильва28'
- Сильва21'
- Трасти11'
Перед матчем
Онлайн
Филадельфия Юнион - Монреаль Импэкт
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джим Кёртин или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия Юнион и Монреаль Импэкт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Филадельфия Юнион и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет