Филадельфия Юнион
Завершено
0
1
-
4
0
2:30
16.09.18
ППЛ Парк
Монреаль Импэкт
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Филадельфия Юнион
  • Монреаль Импэкт
  • ТайдерКролицки
    87'
  • ПьяттиДжексон-Хэмел
    80'
  • БёркАккам
    80'
  • Сильва
    76'
  • ДочкалДжонс
    72'
  • АмарикваРайтала
    71'
  • СапонгХерберс
    64'
  • Амариква
    63'
  • Бёрк
    56'
  • 1-ый тайм
  • Филадельфия Юнион
  • Монреаль Импэкт
  • Эллиотт
    42'
  • Тайдер
    39'
  • Сильва
    28'
  • Сильва
    21'
  • Трасти
    11'
Перед матчем

Онлайн
Филадельфия Юнион - Монреаль Импэкт
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джим Кёртин или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия Юнион и Монреаль Импэкт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Филадельфия Юнион и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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