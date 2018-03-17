Филадельфия Юнион
    -
    21:00
    17.03.18
    ППЛ Парк
    Коламбус Крю
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Филадельфия Юнион - Коламбус Крю
      MLS - 17 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Коламбус Крю на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джим Кёртин или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия Юнион и Коламбус Крю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Филадельфия Юнион и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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