Торонто
    -
    21:00
    03.03.18
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    Коламбус Крю
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      Торонто - Коламбус Крю
      MLS - 3 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торонто и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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