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Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс

MLS - 11 марта 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Вилмер Кабрера или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хьюстон Динамо и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

