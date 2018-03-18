Атланта Юнайтед
    -
    2:30
    18.03.18
    Мерседес-Бенц Стэдиум
    Ванкувер Уайткэпс
      MLS • Регулярный
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      Атланта Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс
      MLS - 18 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Атланта Юнайтед – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Мартино или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атланта Юнайтед и Ванкувер Уайткэпс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атланта Юнайтед и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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