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Нью-Ингланд Революшн - Колорадо Рэпидс

MLS - 10 марта 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Брэд Фридел или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингланд Революшн – Колорадо Рэпидс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нью-Ингланд Революшн и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

