Нью-Ингланд Революшн
    -
    21:30
    10.03.18
    Джиллетт Стэйдиум
    Колорадо Рэпидс
      MLS • Регулярный
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      Нью-Ингланд Революшн - Колорадо Рэпидс
      MLS - 10 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брэд Фридел или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингланд Революшн – Колорадо Рэпидс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Ингланд Революшн и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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