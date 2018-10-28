Лос-Анджелес Гэлакси
    -
    23:30
    28.10.18
    Хоум Депот Сентер
    Хьюстон Динамо
      MLS • Регулярный
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      Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо
      MLS - 28 октября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Лос-Анджелес Гэлакси – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Доминик Киннеар или Вилмер Кабрера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес Гэлакси и Хьюстон Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лос-Анджелес Гэлакси и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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