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Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс
MLS - 29 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и Колорадо Рэпидс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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