Хьюстон Динамо
    -
    3:30
    30.09.18
    Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
    Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS - 30 сентября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Сан-Хосе Эфквейкс на Eurosport.ru! 30 сентября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вилмер Кабрера или Майкл Стар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон Динамо и Сан-Хосе Эфквейкс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хьюстон Динамо и Сан-Хосе Эфквейкс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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