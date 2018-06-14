Торонто
    -
    3:00
    14.06.18
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    Ди Си Юнайтед
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      Торонто - Ди Си Юнайтед
      MLS - 14 июня 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Ди Си Юнайтед на Eurosport.ru! 14 июня 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грег Вэнни или Бен Олсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Ди Си Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торонто и Ди Си Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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