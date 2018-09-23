Онлайн

Нью-Ингланд Революшн - Чикаго Файр

MLS - 23 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Чикаго Файр на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брэд Фридел или Велько Паунович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Ингланд Революшн и Чикаго Файр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Ингланд Революшн и Чикаго Файр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

