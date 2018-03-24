Коламбус Крю
    -
    1:00
    25.03.18
    Стадион Коламбас Крю
    Ди Си Юнайтед
      MLS • Регулярный
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      Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед
      MLS - 25 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Ди Си Юнайтед на Eurosport.ru! 25 марта 2018 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Бен Олсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коламбус Крю и Ди Си Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коламбус Крю и Ди Си Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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