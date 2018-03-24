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Нью-Ингланд Революшн - Нью-Йорк Сити

MLS - 24 марта 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Нью-Йорк Сити на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брэд Фридел или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Ингланд Революшн и Нью-Йорк Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Ингланд Революшн и Нью-Йорк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

