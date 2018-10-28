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Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс
MLS - 28 октября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Craig Dalrymple или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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