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Нью-Ингланд Революшн - Монреаль Импэкт

MLS - 28 октября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брэд Фридел или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Ингланд Революшн и Монреаль Импэкт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Ингланд Революшн и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

