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Монреаль Импэкт - Коламбус Крю

MLS - 6 октября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Монреаль Импэкт – Коламбус Крю на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Реми Гард или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монреаль Импэкт и Коламбус Крю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Монреаль Импэкт и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

