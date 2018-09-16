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- 2-ой тайм
- ИгуаинМаллинс87'
- МоскераАкинделе80'
- КларкТрэпп74'
- СантушХансен74'
- БаджиАгилар69'
- Абубакар67'
- Кларк53'
- Перерыв
- ХеджсФигероа45'
Перед матчем
Онлайн
Даллас - Коламбус Крю
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Даллас – Коламбус Крю на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Оскар Пареха или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Коламбус Крю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Даллас и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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