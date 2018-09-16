Даллас
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    3:00
    16.09.18
    Пицца Хат Парк
    Коламбус Крю
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Даллас
      • Коламбус Крю
      • ИгуаинМаллинс
        87'
      • МоскераАкинделе
        80'
      • КларкТрэпп
        74'
      • СантушХансен
        74'
      • БаджиАгилар
        69'
      • Абубакар
        67'
      • Кларк
        53'
      • Перерыв
      • Даллас
      • Коламбус Крю
      • ХеджсФигероа
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Даллас - Коламбус Крю
      MLS - 16 сентября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Даллас – Коламбус Крю на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Пареха или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Коламбус Крю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Даллас и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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