Хьюстон Динамо
Завершено
0
4
-
1
0
3:30
16.09.18
Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Портленд Тимберс
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Хьюстон Динамо
  • Портленд Тимберс
  • Гусман
    87'
  • Фуэнмайор
    84'
  • ОламГусман
    83'
  • КиотоСерен
    82'
  • Фуэнмайор
    81'
  • Манотас
    71'
  • Манотас
    65'
  • ПаредесПоло
    63'
  • ВалентинВильяфана
    56'
  • УоттсГарсия
    56'
  • Перерыв
  • Хьюстон Динамо
  • Портленд Тимберс
  • АлександерКабесас
    45'
  • 1-ый тайм
  • Хьюстон Динамо
  • Портленд Тимберс
  • Манотас
    39'
  • Эбобиссе
    34'
  • Элис
    32'
  • Валентин
    31'
  • Фуэнмайор (А)
    9'
Перед матчем

Онлайн
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Вилмер Кабрера или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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