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Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс

MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вилмер Кабрера или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

