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- 2-ой тайм
- Гусман87'
- Фуэнмайор84'
- ОламГусман83'
- КиотоСерен82'
- Фуэнмайор81'
- Манотас71'
- Манотас65'
- ПаредесПоло63'
- ВалентинВильяфана56'
- УоттсГарсия56'
- Перерыв
- АлександерКабесас45'
- 1-ый тайм
- Манотас39'
- Эбобиссе34'
- Элис32'
- Валентин31'
- Фуэнмайор (А)9'
Перед матчем
Онлайн
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Вилмер Кабрера или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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