Коламбус Крю
    -
    21:00
    10.03.18
    Стадион Коламбас Крю
    Монреаль Импэкт
      MLS • Регулярный
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      Перед матчем

      Онлайн
      Коламбус Крю - Монреаль Импэкт
      MLS - 10 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Монреаль Импэкт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Коламбус Крю и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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