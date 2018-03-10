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Коламбус Крю - Монреаль Импэкт

MLS - 10 марта 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Монреаль Импэкт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Коламбус Крю и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

