Сиэтл Саундерс
    -
    1:00
    05.03.18
    Сенчури Линк Филд
    Los Angeles FC
      MLS • Регулярный
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      Сиэтл Саундерс - Los Angeles FC
      MLS - 5 марта 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Los Angeles FC на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 5 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Los Angeles FC? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Los Angeles FC, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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