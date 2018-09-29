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Чикаго Файр - ФК Лос-Анджелес

MLS - 29 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – ФК Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Велько Паунович или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго Файр и ФК Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чикаго Файр и ФК Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

