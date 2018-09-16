Торонто
Завершено
0
5
-
3
0
2:30
16.09.18
БМО Филд
Лос-Анджелес Гэлакси
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Торонто
  • Лос-Анджелес Гэлакси
  • Чепмэн
    90'
  • Боатенг
    90'
  • Дос Сантос
    90'
  • Фельчер
    86'
  • Ибрагимович
    82'
  • АлтидорЧепмэн
    80'
  • Алтидор
    79'
  • КитченБоатенг
    78'
  • Осорио
    75'
  • ДжеймисонХусидич
    69'
  • Ромни
    68'
  • ВаскесЯнсон
    66'
  • Фельчер
    58'
  • Морроу
    58'
  • Камара
    54'
  • Хагглунд
    53'
  • Перерыв
  • Торонто
  • Лос-Анджелес Гэлакси
  • ШельвикСиани
    45'
  • 1-ый тайм
  • Торонто
  • Лос-Анджелес Гэлакси
  • Ибрагимович
    43'
  • Джовинко
    36'
  • Осорио
    28'
  • Шельвик
    24'
  • Алтидор
    16'
  • Васкес
    5'
Перед матчем

Онлайн
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Лос-Анджелес Гэлакси на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Грег Вэнни или Сиджи Шмид? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Лос-Анджелес Гэлакси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Торонто и Лос-Анджелес Гэлакси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0