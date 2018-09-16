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- 2-ой тайм
- Чепмэн90'
- Боатенг90'
- Дос Сантос90'
- Фельчер86'
- Ибрагимович82'
- АлтидорЧепмэн80'
- Алтидор79'
- КитченБоатенг78'
- Осорио75'
- ДжеймисонХусидич69'
- Ромни68'
- ВаскесЯнсон66'
- Фельчер58'
- Морроу58'
- Камара54'
- Хагглунд53'
- Перерыв
- ШельвикСиани45'
- 1-ый тайм
- Ибрагимович43'
- Джовинко36'
- Осорио28'
- Шельвик24'
- Алтидор16'
- Васкес5'
Перед матчем
Онлайн
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси
MLS - 16 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Лос-Анджелес Гэлакси на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Грег Вэнни или Сиджи Шмид? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Лос-Анджелес Гэлакси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Торонто и Лос-Анджелес Гэлакси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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