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Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо

MLS - 24 июня 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Питер Вермес или Вилмер Кабрера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Канзас-Сити и Хьюстон Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спортинг Канзас-Сити и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

