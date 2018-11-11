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Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити

MLS - 12 ноября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Сити на Eurosport.ru! 12 ноября 2018 года в 01:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Херардо Мартино или Domènec Torrent? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атланта Юнайтед и Нью-Йорк Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атланта Юнайтед и Нью-Йорк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

