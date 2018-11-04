Портленд Тимберс
    -
    1:30
    05.11.18
    Провиденс Парк
    Сиэтл Саундерс
      MLS • Плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс
      MLS - 5 ноября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Портленд Тимберс – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! 5 ноября 2018 года в 01:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни Саваресе или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Портленд Тимберс и Сиэтл Саундерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Портленд Тимберс и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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