Спортинг Канзас-Сити
    -
    23:00
    11.11.18
    Лайвстронг Спортинг Парк
    Реал Солт-Лейк
      MLS • Плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк
      MLS - 11 ноября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Спортинг Канзас-Сити – Реал Солт-Лейк на Eurosport.ru! 11 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Питер Вермес или Майк Петке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Канзас-Сити и Реал Солт-Лейк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Канзас-Сити и Реал Солт-Лейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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