Сиэтл Саундерс
    -
    6:30
    09.11.18
    Сенчури Линк Филд
    Портленд Тимберс
      MLS • Плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс
      MLS - 9 ноября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 9 ноября 2018 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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