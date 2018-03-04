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Сан-Хосе Эфквейкс - Миннесота Юнайтед

MLS - 4 марта 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Майкл Стар или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе Эфквейкс – Миннесота Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сан-Хосе Эфквейкс и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

