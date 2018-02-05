«Гэлакси» заманивает Златана Ибрагимовича в MLS. Конец прекрасной эпохи близок

Ибра перевыполнил план по времени в «МЮ». Златан шел в «Юнайтед» в качестве пиар-акции. С ним сразу же обговорили переход в тренерский штаб, а продление контракта связали с пунктом о забитых мячах. Вряд ли кто-то всерьез думал, что шведский богатырь сходу станет лучшим игроком «красных». Еще как: 17+5 в 27 играх АПЛ-2016/17. Но у любой пиар-акции есть истечение срока действия. В случае со Златаном – весна 2017-го.

После травмы карьера ветерана подвисла: из «МЮ» Ибра вроде как ушел, а слухи отправляли его в Америку. Сам швед упорно темнил: «MLS? Я собираюсь в Норвегию. Как колено? Очень хорошо!» – и хромал к машине. Оказалось, упрямец переоценил себя: «Гэлакси» предлагал ему 7,4 миллиона долларов еще летом 2016-го, но Ибра отказался ради переезда в Манчестер.

Семь матчей, один в старте, 119 минут за полгода и один гол – впервые показатели Владимира Дядюна и Златана Ибрагимовича полностью сошлись. Но это не герой мяча и магии из «Ростова» так выстрелил, а швед постарел и не оправился после повреждения колена. Повод грустить? Конечно, нет. Златан еще года три будет лучшим и самым высокооплачиваемым игроком лиги. Правда, не английской и не европейской.

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном уходе шведа: «Он мне про это ничего не говорил. Но у Златана заканчивается контракт, и если он хочет играть в другой стране, мы ему поможем», – сказал португалец. В доброте Моуринью таится угроза: уход Лэмпарда и Чеха из «Челси» и Руни из «МЮ» Жозе будут вспоминать очень долго. Поэтому, если Ибрагимович не найдет новый клуб к лету, «МЮ» не продлит договор на 11 миллионов евро в год еще раз из вежливости. Швед – себялюбивый, и такого точно не допустит. За топ-клубы Европы в 36 лет он уже не заиграет. В Китай и Эмираты едут те, кому не обязательно быть на виду, но это не про Ибру. Остается MLS.

По слухам, великий швед близок к переходу в «Гэлакси» уже зимой. В январе переговоры 36-летнего Златана с MLS продвинулись далеко. Ожидается, что Ибра получит оклад в 7,7 миллионов баксов в год – больше в США не получает никто (уже галочка для ЧСВ Златана). При желании швед выбьет больше – у него на руках все козыры. У MLS не осталось титулованных игроков с именем: Джеррард, Пирло, Лэмпард и Кака финишировали. Громких прибытий в ближайшее время не ожидается. Вилья и Джовинко по-прежнему круты, но свежих эмоций уже не доставляют. Американцы вцепятся в самый доступный вариант привлечь фанатов на стадионы, продать десятки тысяч джерси с длинной фамилией и заключить максимально жирный контракт на телеправа (ожидается в 2019-м).

Но самый большой бонус от переезда в США припасен на 2020 год. Дэвид Бекхэм после 11 лет бюрократической возни продавил в MLS клуб из Майами. Первый знаменитый футболист, которого позовет Бекс – Златан. Еще в 2015-м бывший капитан сборной Англии планировал совместную работу с напарником по «ПСЖ». Спустя три года Дэвид от слов не отказался: «Трудно говорить о футболисте, который является частью моего любимого клуба. Тем не менее, всех игроков, так или иначе, связывают с разными командами, и Златан – игрок мирового уровня», – сказал Бекхэм на презентации проекта в январе.

В 2020-м шведу будет 38, но вряд ли это помешает ему быть ярким – MLS не сравнить с АПЛ. Еще один бонус в том, что Златан мечтает о карьере менеджера, и команда его друга, в которую приедут топовые ветераны (Месси и Роналду тоже стареют) – отличное место для проверки тренерских качеств.

В ближайшие месяцы фанаты прочитают трогательное прощальное письмо, в котором Златан скажет, что-то вроде «одно приключение закончилось, чтобы началось другое». Большинство скажет, что ушла эпоха. Каждый посмотрит подборку лучших голов шведа за долгую карьеру, вспомнит солнечные нулевые и ощутит себя старым. Каждый, кроме самого Златана.

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