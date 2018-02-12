«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

«Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения в моей жизни снова и снова. И поэтому я успешен», – цитата Майла Джордана об американской мечте идеально описывает сражение Дэвида Бекхэма за создание собственного футбольного клуба в MLS.

29 января Бекс и его партнеры – бывший импресарио Виктории Бекхэм Саймон Фуллер, спортивный директор с опытом работы в MLS, NBA и NHL Тим Лайуэк, СЕО четвертого по количеству клиентов оператора США Марсело Клауре и владельцы инжинирингового гиганта братья Мас – объявили о запуске клуба в Майами. На Дэвида было неловко смотреть – один из самых успешных футболистов в истории не сдерживал слез. Бекхэм знал, что создаст клуб еще 11 лет назад – в его контракте с MLS и «Гэлакси» это было вписано сразу. В 2014-м он начал борьбу, и лишь в 2020-м увидит плоды всех мук.

Право на вступление в MLS досталось англичанину за 25 миллионов баксов – лига предоставила Бексу скидку, в шесть раз снижающую стандартную стоимость франшизы, – на сайте MLS указано, что 25-я и 26-я команды войдут в турнир за взнос в 150 миллионов долларов. Поэтому в 2014-м – через полгода после ухода из футбола – Дэвид активировал пункт контракта семилетней давности и попал в ад.

Брит, очевидно, решил, что всей волокитой по поиску места для стадиона займутся наемные офисные черви, а он для этого слишком хорош. Бекхэм и его инвесторы наняли нью-йоркского адвоката Джона Алшулера, не представляя, кому платят. За несколько лет до этого юрист уже провалил подобное дело с «Нью-Йорк Сити», который пытался отстроить арену в Квинсе. Бекхэм нанял Алшулера, потому что он вращался близ окружного финансового управления Майами. В нем заседают 12 чиновников, которые составляют городскую коллегию и решают, можно ли построить стадион там, где захочется.

В феврале 2014-го англичанин думал, что адвокат со всем разобрался. Дэвид устроил презентацию для той дюжины из Майами и боссов MLS. Бекхэм впервые объявил о создании клуба. Он показывал отличное место в порту Майами, где возведет стадион, и улыбался в камеры. Через полтора месяца архитекторы сваяли макет стадиона. Но Дэвид даже не думал, что на это же место претендуют конкуренты, которые пойдут на подлость. Фирмы, в числе которых крупнейшая круизная компания Royal Caribbean Cruises, взбунтовались и устроили Бексу засаду, чтобы отбить территорию под офисы. Спустя несколько дней в интернете появились сайт и

, которые велись якобы от имени организации обеспокоенных портовых сотрудников и их семей MIA Seaport Alliance. Организация постила тревожные сообщения о том, что грузчики останутся без работы, и порт нужно спасать. В итоге 11 из 12 членов коллегии проголосовали против, чтобы не злить народ, а бесполезный Джон Алшулер уволился. В тот же день организация MIA Seaport Alliance перестала подавать признаки жизни – последний твит появился в мае 2014-го.

Еще одну опцию предложил мэр округа Майами Карлос Хименес: городу важны богатые инвесторы, серьезные налогоплательщики и звездные резиденты. Чиновник подсунул участок в центре города – недалеко от стадиона «Майами Хит». Но хитрый Карлос предложил аренду земли, а не покупку – это обошлось бы Бекхэму в дополнительные 500 тысяч долларов в год за лизинг. Бекс и его партнеры от безвыходности согласились и 22 мая показали прессе новый проект. Затем, когда команда попыталась сбить цену аренды, мэр вдруг пошел в отказ – якобы, жители района против.

В итоге специально созданный союз граждан Downtown Neighbors Alliance заспамил финансовое управление Майами имейлами с десятками подписей богатеев, которым закроют вид на океан. Проект свернули, а мэр заявил, что всегда был против строительства стадиона на этом месте.

К 2015 году Дэвид отчаялся и попытался смухлевать. Бекхэм предлагал местному университету сдать их стадион в аренду, но идею завернул комиссар MLS Дон Гарбер: два важнейших условия для вступления в лигу – постройка нового стадиона и создание академии.

Тем временем, бывший партнер по «Милану» Паоло Мальдини успешно создал клуб в Майами. Всю карьеру итальянец посвятил «Милану» – никаких привилегий в Штатах у него нет. Ста миллионов на покупку франшизы тоже. Паоло просто хотел запустить команду и посмотреть, что будет. И сделал это меньше, чем за год. Правда, в NASL – второй по силе лиге страны.

20 мая 2015-го вышел пресс-релиз о том, что Паоло вместе с миллионером Риккардо Силвой запустят клуб в 2016 году. 10 августа итальянец представил цвета и эмблему новой команды. 31 августа клуб объявил о назначении на пост главного тренера Алессандро Несты (уволился в ноябре 2017-го). 28 октября 20-тысячный стадион Международного университета Флориды стал домом ФК «Майами». 20 ноября итальянский гигант Macron представили в качестве технического спонсора. Футболистов набрали по объявлениям и кастингам – всю техническую часть по созданию клуба с нуля без поддержки функционеров Мальдини и Силва выполнили за шесть месяцев. И это выглядело большим риском для Бекхэма.

Паоло МальдиниGetty Images

Дело в том, что к 2016-му Дон Гарбер потерял терпение и пригрозил, что либо англичанин в ближайшее время разберется с местом для стадиона, либо организация выкупит франшизу обратно за 25 миллионов баксов. Самый логичный вариант – перепродать ее уже готовому клубу Мальдини, который быстро превратился в лидера NASL. Деньги нашлись бы легко, ведь партнер Паоло Риккардо Силва – медиамагнат. Он уже предлагал MLS 4 миллиарда долларов за телеправа, но с требованием сделать лигу открытой – то есть добавить вылеты и повышения в классе. Дон Гарбер отказал, и упрямый богач пошел в суд: летом 2017-го CASжалобу от клубов «Майами» и «Кингстон Стокейд». Они жаловались, что принцип закрытых лиг противоречит правилам ФИФА.

Затяжка времени Бекхэмом привела бы к дисквалификации – чтобы заткнуть Силву, Гарбер вполне мог перепродать место Бекхэма уже существующему «Майами». Формальной причиной казался и состав инвесторов Бекса: MLS требует работы с местным бизнесом, а больше всех вкладывался один из хозяев бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. Мужчина сделал два миллиарда долларов на инвестициях и видел в копеечной франшизе за 25 миллионов шанс для большего навара.

В конце прошлого года Бекхэм полностью потерял веру в успешную реализацию проекта. У них, наконец, была земля под стадион: инвесторы купили шесть акров недалеко от центра Майами. А в середине 2017-го докупили еще три акра. Все вместе обошлось в 28 миллионов долларов. Затем по требованию MLS Тодд Боэли покинул проект. Денег на строительство стадиона на 25 тысяч мест не осталось.

Перед рождеством Бекхэм и Клауре встретились, чтобы свернуть проект. На всякий случай бизнесмены попробовали последний вариант. Они позвонили братьям Мас, которые владеют крупнейшей инжиниринговой компанией Майами MasTec, и те дали добро.

На финальную презентацию клуба Бекхэма в январе пришли все те, кто мешал ему все эти годы. Они поздравляли и хлопали сияющего манкунианца по спине. Но одно из главных поздравлений пришло из Барселоны. «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Это новый вызов для тебя. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне», – сказал Лео Месси.

Бекхэм всегда хотел создать свою версию «галактикос» – он уже звал в клуб Златана и Криша. О мечте Бекс напомнил и на презентации: «Мне позвонила масса топ-игроков. Я не назову их имена. Но они сказали: «Дэвид, мы в деле». Возможно, через несколько лет еще один сон станет явью, и за один клуб сыграют Месси, Ибрагимович и Роналду.

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Гэлакси» заманивает Златана в MLS. Конец прекрасной эпохи близок

Игра на понижение. 3 лазейки, через которые топы обходят финансовый фэйр-плей

Лучший спортивный телеграм