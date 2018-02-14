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MLS сфотографировала игроков с розами к 14 февраля. Получилось даже слишком мило

MLS сфотографировала игроков с розами к 14 февраля. Получилось даже слишком мило
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Игроки позируют с красными розами – это что-то новенькое.

MLS в преддверии 14 февраля выпустила серию фотографий, где игроки разных клубов позируют с красными розами.

Предполагалось, что с помощью этих снимков фанаты смогут сделать собственные валентинки и подарить их, кому захотят.

Не обошлось без мини-скандала: полузащитник «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес остался недоволен тем, что его фотография попала в подборку. «Мне никогда не говорили, что фотографии будут где-то использоваться. В следующий раз, когда меня попросят позировать в таком виде, я сделаю это голышом», – пригрозил Мартинес.

  • Полную подборку фотографию ищите тут. Там, кстати, и Давид Вилья с розочкой позирует.
  • Регулярный чемпионат МЛС стартует 3 марта.

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