«Атланта» и «Ди Си» побили рекорд посещаемости MLS. На соккер пришли 72 тысячи зрителей

Матч регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед» переписал историю североамериканской лиги.

Посмотреть за победой хозяев (3:1) на стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» пришли 72035 болельщиков – новый рекорд посещаемость MLS.

«Атланта» третий раз за полгода переписывает рекорд. 16 сентября 2017 года на матч с «Орландо Сити» набились 70425 зрителей. Спустя месяц на игру с «Торонто» пришли 71874 зрителей.

Видео - В обзор матча «Атланты» и «Ди Си» вонзился чудесный голасо в девятку 01:57

«Мерседес-Бенц Стэдиум» примет финал сезона-2018/19 по американскому футболу – Супербоул LIII.

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