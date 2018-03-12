Eurosport
«Атланта» и «Ди Си» побили рекорд посещаемости MLS. На соккер пришли 72 тысячи зрителей
Праздник футбола.
Матч регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед» переписал историю североамериканской лиги.
Посмотреть за победой хозяев (3:1) на стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» пришли 72035 болельщиков – новый рекорд посещаемость MLS.
«Атланта» третий раз за полгода переписывает рекорд. 16 сентября 2017 года на матч с «Орландо Сити» набились 70425 зрителей. Спустя месяц на игру с «Торонто» пришли 71874 зрителей.
- «Мерседес-Бенц Стэдиум» примет финал сезона-2018/19 по американскому футболу – Супербоул LIII.
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