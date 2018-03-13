Легенда «Челси» Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры осенью 2018 года

Форвард и совладелец «Финикс Райзинг» из второго американского дивизиона USL Дидье Дрогба 11 марта справил 40-летие, а спустя сутки объявил о завершении карьеры в конце сезона.

«Мне очень нравится играть. Мне нравится роль футболиста-владельца. Меня окружают много молодых игроков, мне нравится пасовать на них.

Но это мой последний сезон. Мне 40 лет, пора остановиться», – сказал Дрогба Telefoot.

Прежде Дрогба выступал за «Ле-Ман», «Марсель», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль».

Наибольших успехов Дидье добился с «Челси» – 4 чемпионства АПЛ, 4 Кубка и 2 Суперкубка Англии, 3 Кубка английской Лиги, победа в Лиге чемпионов-2011/12.

Сезон в США проходит по системе «весна-осень».

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