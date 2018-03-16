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«Никогда не забудем». «Нью-Йорк» почтил память голубя, случайно убитого соперниками 2 года назад

«Никогда не забудем». «Нью-Йорк» почтил память голубя, случайно убитого соперниками 2 года назад
Eurosport

1 час назад

Птичка навсегда в сердцах.

Клуб MLS «Нью-Йорк Сити» в твиттере почтил память голубя, которого в сезоне-2016 во время разминки случайно убили футболисты «Лос-Анджелес Гэлакси».

Гости перекатывали мяч, когда птица присела на газон. Одна из передач пришлась точно в голубя – от удара тот умер.

Через два года – как раз перед матчем против «Гэлакси» – твиттер «Нью-Йорка» почтил память птицы фотографией и хэштегом #NeverForget («Никогда не забудем»).

  • «Нью-Йорк Сити» выиграл у «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1, победный гол забил Давид Вилья.
  • У нью-йоркского голубя есть свой аккаунт в твиттере.

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