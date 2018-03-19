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Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер стали родителями
Семья растет.
Бывшая теннисистка Ана Иванович и полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер стали родителями.
«Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик. Не могу описать словами радость, которую мы чувствуем в наших сердцах», – написала Иванович в инстаграме.
«Мы так счастливы», – добавил Бастиан.
Как сообщил ФК «Партизан», новорожденный мальчик получил имя Лука.
- Иванович – экс-первая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос»-2008.
- Швайнштайгер – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии, победитель 18 турниров с «Баварией».
- Ана и Бастиан начали встречаться в сентябре 2014 года, а 12 июля 2016 года сыграли свадьбу в Венеции.
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