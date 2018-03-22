«Ювентус» станет соперником сборной MLS в Матче всех звезд

Туринский «Ювентус» выбран MLS соперником сборной в Матче всех звезд.

«Мы приветствуем «Ювентус» – один из клубов-икон мирового футбола – как нашего соперника в Матче всех звезд MLS 2018 года. Наша межсезонная игра ежегодно привлекает самые известные клубы мирового футбола, а в этом году наши игроки предстанут перед одной из самых успешных команд в истории спорта», – заявил комиссар MLS Дон Гарбер.

Матч всех звезд состоится 1 августа в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц».

В 2017-м Европу в США представлял «Реал».

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