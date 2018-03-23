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Давид де Хеа – об уходе Златана Ибрагимовича: «Иногда богам нужны новые вызовы»
Лос-Анджелес ждет.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал уход из команды форварда Златана Ибрагимовича.
«Иногда богам нужны новые вызовы. Играть с тобой было удовольствием, Златан!» – написал Де Хеа в твиттере.
- Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «МЮ» он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.
- В сезоне-2017/18 на счету Златана всего 1 гол – в ворота «Бристоля» в Кубке английской Лиги.
- Де Хеа провел в АПЛ-2017/18 30 матчей, из них 15 – всухую.
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