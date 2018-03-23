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Давид де Хеа – об уходе Златана Ибрагимовича: «Иногда богам нужны новые вызовы»

Де Хеа – об уходе Ибрагимовича: «Иногда богам нужны новые вызовы»
Eurosport

1 час назад

Лос-Анджелес ждет.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал уход из команды форварда Златана Ибрагимовича.

«Иногда богам нужны новые вызовы. Играть с тобой было удовольствием, Златан!» – написал Де Хеа в твиттере.

  • Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «МЮ» он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.
  • В сезоне-2017/18 на счету Златана всего 1 гол – в ворота «Бристоля» в Кубке английской Лиги.
  • Де Хеа провел в АПЛ-2017/18 30 матчей, из них 15 – всухую.

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