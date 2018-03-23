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Златан Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Златан стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
Eurosport

1 час назад

Швед покоряет Америку.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перешел в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Информацию о переходе подтвердил официальный твиттер «Гэлакси», выпустив ролик, где Ибрагимович идет по залу вместе со львом и говорит: «Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану».

  • В составе «Юнайтед» Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.
  • В сезоне-2017/18 на счету Златана всего 1 гол – в ворота «Бристоля» в Кубке английской Лиги.

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