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Златан Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перешел в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
Информацию о переходе подтвердил официальный твиттер «Гэлакси», выпустив ролик, где Ибрагимович идет по залу вместе со львом и говорит: «Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану».
- В составе «Юнайтед» Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.
- В сезоне-2017/18 на счету Златана всего 1 гол – в ворота «Бристоля» в Кубке английской Лиги.
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